"Заросшего" донельзя Тарзана перепутали с Николаевым

Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, удивляет непосредственностью. 49-летний исполнитель эротических номеров порой ведет себя как ребенок. Из-за очередной выходки его, например, перепутали с музыкантом Игорем Николаевым.

Тарзан гастролирует по России. Чтобы не терять присутствия духа во время долгих и утомительных перелетов Тарзан развлекается, записывая забавные ролики.

В очередной раз, артист появился перед камерой в красной шапке и с зачесанной на лицо кудрявой шевелюрой. "Я опять превращаюсь в собаку", – заявил супруг Наташи Королевой в ролике размещенном в "Инстаграм". После Тарзан бодро залаял.

Под видео Сергей Глушко уточнил, как и почему он вдруг стал оборотнем. По словам стриптизера, он забыл побриться с утра.

Отметим, что Тарзан имеет неординарное чувство юмора и необычный взгляд на тривиальные с виду вещи. Не все поклонники понимают шутки знаменитого танцовщика. Более того, некоторые признаются, что им порой стыдно за Сергея Глушко, ведь ему скоро стукнет 50 лет. Мол, так вести себя несолидно для состоявшегося артиста и отца семейства.

"Почему-то стыдно мне", "Дурью маемся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такой бред!!! Сколько тебе лет!!!" – негодовали комментаторы.

А вот жене Сергея Глушко Наташе Королевой и его сыну Архипу, наоборот, все понравилось. Поддержали Тарзана и верные поклонники. Они в шутку написали, что танцовщик с зачесанными волосами его можно перепутать с музыкантом Игорем Николаевым.

"На Николаева тут очень похож. 🤔", "😂😂😂😂😂😂 Николаев чуть зарос😂😂", – отмечали пользователи Сети.