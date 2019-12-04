"Тряхнула стариной!": 69-летняя Бабкина раскорячилась перед горячим красавцем

Певица Надежда Бабкина, судя по всему, увлеклась йогой. 69-летняя знаменитость разучивает основные асаны в компании импозантного брюнета. Куда только смотрит ее муж, вокалист Евгений Гор?

В распоряжении журналистов оказалась необычная фотография, на которой запечатлена Надежда Бабкина в обществе малоизвестного мужчины. В кадре актриса, как показалось, пытается повторить одну из основных асан йоги "Собака мордой вниз".

На фото знаменитость забралась на кровать. Упираясь ногами и руками в матрас, она тянется копчиком к потолку. Сзади ее за бедра поддерживает разгоряченный красавчик. Помощника Надежды Бабкиной позабавило стремление артистки освоить непростое упражнение. Он раскраснелся от смеха. Вокалистка тоже не скрывала радости от происходящего.

Фото было опубликовано в официальном инстаграм-аккаунте ток-шоу Первого канала "Вечерний Ургант". "Накануне в нашу редакцию пришла фотография от Надежды Бабкиной с предложением использовать снимок в эфире. В кадре сама Надежда Георгиевна и директор ее театра Антон Собянин на гастролях в Риге", – гласит подпись под снимком.

Ниже сотрудники редакции попросили подписчиков придумать смешную подпись к кадру с Надеждой Бабкиной. Также интернет-обывателям предложили использовать тег #ИспользуйБабкину.

Пользователи Сети с удовольствием откликнулись на призыв. Комментарии посыпались как из рога изобилия.

"Собака мордой вниз или йогнуться можно в любом возрасте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "По гороскопу Надежда Рыба, но для директора может стать Раком!", "Надежда американского футбола", "Жизнь заставит, и не так раскорячишься", "Бабкин угодник..😁", "Сейчас и Надежда Бабкина "похорошеет"👌", "Тряхнула стариной!", "Согнуть-согнули, а выпрямить не могут", "НЕмодный приговор Бабкиной", "Бабкин твистер", "Пушка 15, прицел 120, огооонь 🔥😂😂😂😂😂😂😂", – фантазировали поклонники шоу.

Отметим, что были и те, кто осудил Надежду Бабкину. Некоторым фото показалось непристойным.

"Как же меня бабкина бесит😈😈😈😈, не стыдно ей своей старой сракой раком стоять перед мужчиной???", "Ей не стыдно! Она думает, если лицо перелицевала, то и года отминусовала. Но это не так! Пошлятина и вульгарщина!!!" - негодовали из-за фото Надежды Бабкиной поборники морали.