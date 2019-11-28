Отсутствие морщин у Бабкиной получило странное объяснение

Надежда Бабкина выглядит намного моложе своих лет. Знаменитость часто демонстрирует в соцсетях снимки, на которых кажется просто сногсшибательной. Так, например, на днях поклонники обсуждали фото, на котором у вокалистки нет ни одной морщины.
Естественно, артистку заподозрили в пластике, а также в использовании ретуши. "Фотошоп жуткий", "Обе челюсти вставные… Все восхищаются натянутой куклой… Ничего своего не осталось от Надежды Бабкиной… Только голос. Ничего личного", – критиковали звезду обыватели.
Между тем косметолог Марият Мухина, которая, к слову, известна в том числе из-за конфликта с шоуменом Бари Алибасовым, заступилась за вокалистку. Она, как оказалась, лично знакома с Надеждой Бабкиной. По словам специалиста, артистка и в жизни выглядит молодо.
"Ее биологический возраст не соответствует паспортному. И как раз причина этой молодости в том, что она применяет на себе нетрадиционные методы, в частности часто посещает Алтайский край. Еще она часто посещает Сочи, где в санаториях практикует здоровый образ жизни, а еще санаторное лечение, которое сказывается очень мощно на молодости кожи", – странно прокомментировала ситуацию Марият.
Косметолог Мухина также отметила, что на внешний вид Надежды Бабкиной влияет молодой муж Евгений Гор. "Мы знаем, что те женщины, мужья которых младше, выглядят намного лучше, это по статистике", – заметила она. Марият призналась, что сама состоит в браке с мужчиной, который на 16 лет ее моложе. Эксперт заверила, что она отлично выглядит и о пластике не думает. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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