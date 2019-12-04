Отец Фриске угрожал Шепелеву пистолетом

Дмитрий Шепелев обнародовал подробности нападения, которое организовал отец его умершей возлюбленной певицы Жанны Фриске. По словам телеведущего, его спасла личная охрана.

Первое свидание сына телеведущего Платона с дедушкой после смерти матери закончилось кошмаром. Владимир Фриске, по словам Дмитрия Шепелева, угрожал ему оружием.

"Он пришел на детскую площадку с оружием. Он приперся на площадку с пистолетом. Если бы не охрана, я не знаю, что было бы дальше. Он угрожал мне. Между нами встал охранник и увел его в сторону. Если бы охраны не было, я не знаю… У меня сейчас голос дрожит", – рассказал Дмитрий Шепелев в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!"

После телеведущий отметил, что это неединичный подобный случай. Через несколько месяцев, возвращаясь домой с сыном, у подъезда он заметил пять бравых кавказцев. Мужчины поджидали его. Как потом узнал Дмитрий Шепелев, двое из напавших на него парней находились тогда в федеральном розыске.

"Что они хотели – я не знаю. На глазах у меня и у моего ребенка моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. Это происходит, когда я держу на руках, своего ребенка, которому два года", – поведал Дмитрий Шепелев.

Шоумен добавил, что его слова подтверждают материалы уголовного дела, которое было заведено после нападения. К сожалению, расследование случившегося по каким-то причинам заглохло.