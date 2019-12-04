Отец Фриске угрожал Шепелеву пистолетом

Первое свидание сына телеведущего Платона с дедушкой после смерти матери закончилось кошмаром. Владимир Фриске, по словам Дмитрия Шепелева, угрожал ему оружием.
"Он пришел на детскую площадку с оружием. Он приперся на площадку с пистолетом. Если бы не охрана, я не знаю, что было бы дальше. Он угрожал мне. Между нами встал охранник и увел его в сторону. Если бы охраны не было, я не знаю… У меня сейчас голос дрожит", – рассказал Дмитрий Шепелев в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!"
После телеведущий отметил, что это неединичный подобный случай. Через несколько месяцев, возвращаясь домой с сыном, у подъезда он заметил пять бравых кавказцев. Мужчины поджидали его. Как потом узнал Дмитрий Шепелев, двое из напавших на него парней находились тогда в федеральном розыске.
"Что они хотели – я не знаю. На глазах у меня и у моего ребенка моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку и бьет меня. Это происходит, когда я держу на руках, своего ребенка, которому два года", – поведал Дмитрий Шепелев.
Шоумен добавил, что его слова подтверждают материалы уголовного дела, которое было заведено после нападения. К сожалению, расследование случившегося по каким-то причинам заглохло.
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