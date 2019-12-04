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Модель Виктория Лопырева вышла замуж

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились. Причем влюбленные предпочли не устраивать из этого события шумихи.
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Виктория Лопырева и Игорь Булатов расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Это случилось накануне, 3 декабря, утверждает "Советский спорт". Однако сайт "Комсомольская правда" не исключает, что это могло случиться еще в конце ноября, ссылаясь на блог юмориста Михаила Грушевского. Дело в том, что 27 ноября он опубликовал ролик с некоего мероприятия, на котором Виктория Лопырева блистала в коротком белом платье, а ее избранник – в классическом черном костюме.

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 Виктория Петровна Лопырева

Виктория Петровна Лопырева модель, телеведущая

Как рассказала сама новоиспеченная жена, церемония была очень красивая и прошла в присутствии родителей и близких друзей. По какой-то причине влюбленные решили не устраивать грандиозного праздника.

Впрочем, не исключено, что праздник еще будет. Дело в том, что Виктория Лопырева начала публиковать фотографии и видео из салона свадебных платьев. Однако раз уж она сочеталась браком, вероятно, теперь модель выбирает наряд для широкомасштабных мероприятий.

Отметим, что до недавнего времени Виктория Лопырева утверждала, что для нее штамп в паспорте не имеет никакого значения. "Для меня свадьба – это совсем не принципиальный вопрос. Не хочу во что бы то ни стало получить штамп в паспорте. Хотя саму свадьбу в ее классическом понимании с гостями и фатой я, конечно, одобряю", – говорила в интервью модель.

Напомним, в феврале Виктория Лопырева родила Игорю Бултову сына. Мальчика назвали Марк-Лионель в честь всемирно известного футболиста Лионеля Месси. Ребенок появился на свет в одном из самых престижных медицинских центров Америки.

Отметим, что модель тщательно скрывала отца своего ребенка. А когда стало известно его имя, всплыли скандальные подробности. Якобы ради белокурой красавицы Игорь Булатов развелся со своей женой, причем на тот момент их второму ребенку еще не было и года.

Автор: 4 декабря 2019, 14:31
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Шикарная жизнь счастливой невесты Лопыревой

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