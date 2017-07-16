Стас Михайлов: Мама плакала из-за лжи про меня

Певец стал хедлайнером фестиваля "Славянский базар в Витебске". Перед выходом на сцену он дал интервью корреспонденту Dni.Ru.

Что такое слава и важна ли она для Вас?

Это испытание. Но я очень хотел этой славы, не понимая, правда, зачем. Ведь быть проектом – интересно, хотя куда сложнее стать личностью на эстраде. В двадцать лет я ходил возле только тогда появившихся столичных клубов. И мечтал когда-то выступить в них. Повсюду разносил кассеты, но их никто не брал. Тогда, в двадцать лет я славы не получил. Она пришла ко мне много позже – в сорок лет. Но когда я пойму, что мне больше нечего сказать, то уйду со сцены. Тем более, что сцена – это донорское место, где ты отдаешь. И когда-то исчерпаешь себя, я это понимаю.



Но всегда ли знали, что сцена станет в итоге Вашим признанием?

В детстве я стал играть на гитаре. Хотя до сих пор не понимаю, что делает рука левая, а что правая. А когда начал выступать, родители не сразу поверили в меня – все спрашивали, когда я займусь нормальным делом, стану инженером, например.



Ваши родители до сих пор живут в Сочи. Почему не перевезет их в столицу?



Я уже много лет их пытаюсь забрать в Москву, но они не соглашаются. Там ведь и могила моего брата, и дом, который отец построил своим руками. Поэтому туда приезжаем мы. У родителей всегда много гостей, им это важно, потому что я далеко – не так скучно.

Редкий юмористический проект обходится без пародии на Вас. Не обижаетесь?

Раньше я реагировал, теперь перестал. Когда смеются над тем, над чем не понимают – например, над моим крестом, я пресекаю это на корню. Сразу же подаю в суд. Ведь крест – это мое спасение, я православный человек. Кстати, Александр Ревва после знаменитой истории подошел и извинился. (В 2013-м российский прокат вышла комедия "Дублер", в которой фигурировал похожий на Стаса Михайлова шансонье Михаил Стасов в исполнении Александра Реввы, и певец подал в суд – Прим. ред)

Был заказ в определенных кругах – мочить Михайлов. И два года я боролся в судах с ложью и клеветой. Дело в том, что моя мама плакала, когда читала все эти выдумки журналистов, все мои родные переживали. И я стал пресекать попытки меня очернить. Хотя, конечно, в той ситуации была отчасти и моя вина – я был слишком закрыт.

Почему, кстати, Вы не играете по законам шоу-бизнеса – редко показываете свою семью?



Мало кто знает о моей жизни – я ее нарочно закрываю. Пусть люди судят обо мне как об артисте – по тому, что я делаю на сцене. А все остальное не так важно. Когда я смотрю на западного артиста, мне интереснее не сколько он зарабатывает, в чем одет, а как он на протяжении стольких лет остается в строю, как пестует свой дар божий.

Недавно в Интернете появилось фото Вашего роскошного дома. Получается. вы гордитесь своим богатством?



Я не родился в семье, где все было. И помню то время, когда я жил в съемной однокомнатной квартире. Но всю жизнь я работал. В итоге заработал на хорошее жилье и мне за это не стыдно.

Вам не надоело петь двадцать лет песню "Без тебя"?

Я никогда не нее не ставил, но в итоге она стала некой отправной точкой, с которой начался Михайлов. Конечно, я устал от нее. Но люди всегда ждут песню, поэтому я вставляю ее в концерт, но предлагаю публике спеть ее самим.