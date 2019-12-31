Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой

Лера Кудрявцева выписалась из больницы, в которой ей удалили грудные импланты, когда оказалось, что один много лет протекает. Поведение ведущей, обнародовавшей фото вырезанных из тела вставок, прокомментировал специалист.

На днях Лера Кудрявцева выложила видео, на котором показала себя после хирургического вмешательства. В том числе телеведущая продемонстрировала потерявшую пышность грудь. "Ну нет у нас ананасов", – сообщила гламурная блондинка, жуя какое-то лакомство.

А до этого она обнародовала кадры, на которых представила грудные импланты, 15 лет обеспечивавшие ей аппетитные формы. Многих поклонников эти фото довели, судя по комментариям, буквально до тошноты.

Психолог Анна Хныкина прокомментировала действия Леры Кудрявцевой. По ее мнению, это хороший знак. Дескать, телеведущая воспринимает себя такой, какая есть.

"Это поступок про принятие. Не все женщины, которые делают себе грудь и вставляют импланты, принимают свое тело. Не каждая пластическая операция означает, что человек себя не принимает. То, что Лера сделала, это лишний раз это подчеркивает. Лера принимает себя любой, с маленькой грудью и с вставленной грудью, и после операции, когда убрала ее", – проанализировала эксперт.

Специалист отметила, что не исключена вероятность даже некоторого афиширования со стороны Леры Кудрявцевой. "Тут скорее блогерская история. Обычно люди ждут от блогера всех подробностей. И как раз только человек, который очень хорошо себя принимает, может в этом жить", – заключила Хныкина.

Она сообщила, что размер бюста влияет на то, как женщина относится к себе. "Когда у женщин, у которых не было явной груди, она появляется, они действительно расцветают. Это придает им приятных ощущений. Нельзя сказать, что до этого женщина была с низкой самооценкой. Бывает по-разному, но грудь очень меняет ощущение себя как женщины", – цитирует специалиста Teleprogramma.pro.