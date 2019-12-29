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"Проститутка!": разъяренный Разин набросился на Баскова

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
В эфире передачи "Привет, Андрей!" гости обвинили музыкального продюсера Андрея Разина в использовании фонограммы на концертах. Руководитель группы "Ласковый май" ответил на слова недоброжелателей.
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28 декабря в эфире федерального телеканала был показан новый выпуск программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Одним из гостей передачи стал певец Юрий Шатунов. На съемочной площадке артист заявил, что продюсер Андрей Разин использует запись его голоса на своих выступлениях. 

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Материал дополняется.

29 декабря 2019, 10:17

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