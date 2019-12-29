"Проститутка!": разъяренный Разин набросился на Баскова

28 декабря в эфире федерального телеканала был показан новый выпуск программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Одним из гостей передачи стал певец Юрий Шатунов. На съемочной площадке артист заявил, что продюсер Андрей Разин использует запись его голоса на своих выступлениях.
Материал дополняется.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Невеста, с Новым Годом!
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Что мне делать.....
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Покойница, вторая страничка.
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Почему вы все такие страшные