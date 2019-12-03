"Жаждет признания толпы": избалованную Собчак крепко приложили

Светский обозреватель обратила внимание на то, что мать светской львицы Людмила Нарусова всеми силами пытается ее защитить. Она заявила, что Ксения Собчак и Константин Богомолов практикуют гостевой брак. По словам родительницы Ксении Собчак, режиссер живет в съемной квартире в центре, а его супруга – с ней и сыном Платоном в загородном доме.
По словам Нарусовой, дом Ксении Собчак слишком мал, чтобы там поместился еще и Богомолов, а потому до решения квартирного вопроса муж и жена проживают отдельно друг от друга. "Там находятся и Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно к Платону приходят. Уже маловато места", – приводит слова матери журналистки Лена Миро.
"Что именно выгораживает Нарусова? Какой такой грех Ксении она так нелепо пытается замести под ковер? Мне кажется, вот какой: Собчак не живет не с мужем. Собчак не живет с сыном", – вынесла вердикт блогер.
При этом она подчеркнула, что это всего лишь ее предположение. Миро негодует: почему в целом особняке телеведущей не нашлось письменного стола и спального места "для малогабаритного Костика с его рюкзачком с тремя футболками?".
"Ну, как объяснить людям, что ее доченька бросила сына на бабушку и нянек, а сама живет, таскаясь по презентациям и другим пьянкам, с новым мужем?", – высказалась блогер. Она уверена, что Нарусовой просто стыдно признаться в этом на всю страну. "Стыдно расписаться в том, что не смогла воспитать дочь серьезным, ответственным человеком", – крепко приложила Ксению Собчак Миро.
"Сама же Ксения, несмотря на весь свой гонор некрасивой, избалованной девочки, с которой никто не хочет дружить, жаждет признания толпы", – заявила обозреватель. Она убеждена, что толпа не простит Ксении Собчак "брошенного на нянек" сына.
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