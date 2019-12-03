"Жаждет признания толпы": избалованную Собчак крепко приложили

Телеведущая попалась на язык скандальному блогеру Лене Миро. Она считает, что Ксения Собчак не уделяет достаточно времени сыну Платону.

Светский обозреватель обратила внимание на то, что мать светской львицы Людмила Нарусова всеми силами пытается ее защитить. Она заявила, что Ксения Собчак и Константин Богомолов практикуют гостевой брак. По словам родительницы Ксении Собчак, режиссер живет в съемной квартире в центре, а его супруга – с ней и сыном Платоном в загородном доме.

По словам Нарусовой, дом Ксении Собчак слишком мал, чтобы там поместился еще и Богомолов, а потому до решения квартирного вопроса муж и жена проживают отдельно друг от друга. "Там находятся и Ксения, и Платон, и няня, и учителя постоянно к Платону приходят. Уже маловато места", – приводит слова матери журналистки Лена Миро.

"Что именно выгораживает Нарусова? Какой такой грех Ксении она так нелепо пытается замести под ковер? Мне кажется, вот какой: Собчак не живет не с мужем. Собчак не живет с сыном", – вынесла вердикт блогер.

При этом она подчеркнула, что это всего лишь ее предположение. Миро негодует: почему в целом особняке телеведущей не нашлось письменного стола и спального места "для малогабаритного Костика с его рюкзачком с тремя футболками?".

"Ну, как объяснить людям, что ее доченька бросила сына на бабушку и нянек, а сама живет, таскаясь по презентациям и другим пьянкам, с новым мужем?", – высказалась блогер. Она уверена, что Нарусовой просто стыдно признаться в этом на всю страну. "Стыдно расписаться в том, что не смогла воспитать дочь серьезным, ответственным человеком", – крепко приложила Ксению Собчак Миро.

"Сама же Ксения, несмотря на весь свой гонор некрасивой, избалованной девочки, с которой никто не хочет дружить, жаждет признания толпы", – заявила обозреватель. Она убеждена, что толпа не простит Ксении Собчак "брошенного на нянек" сына.