Джигурда встал горой за оплеванную Волочкову

С самого начала эпатажный шоумен отметил, что является "белым хейтром" страны.
"Есть хейтеры черные, а я белый. На самом деле я добрый, нежный, ласковый", – заявил Джигурда. При этом он вспомнил свою близкую подругу – Анастасию Волочкову, которая, как и он, является излюбленной мишенью для злопыхателей.
Не секрет, что у балерины море недоброжелателей, которые так и норовят при любом удобном случае плюнуть в артистку. Но Джигурда не собирается давать приятельницу в обиду. Он сурово пригрозил злыдням.
"Кто покушается на аленький цветочек мой и Анастасии Волочковой, то я могу и придушить!" – заявил актер. Сам он к критике относится снисходительно и с юмором. Даже одобряет.
На вопрос о том, не смущает ли шоумена то, что его зачастую принимают за клоуна, Никита Джигурда ответил однозначно.
"Наоборот. Это Щукинская школа, нас учили не бояться быть смешными", – поделился артист. Он признался, что надевает эту маску как раз для того, чтобы привлечь к себе внимание.
Отметим, что Анастасия Волочкова тоже любит эпатировать публику. То балерина продемонстрирует свой коронный шпагат, то оголится в бане. Как писали "Дни.ру", недавно на своей странице в социальной сети "Инстаграм" она выложила видео, на кадрах которого к ней во весь опор на вороном жеребце несется Никита Джигурда. Пользователи не оценили подобный креатив. Многие обрушились на друзей с критикой, отметив, что это выглядит нелепо.
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