"Идиоты": Собчак оказалась в тупике из-за открывшихся интимных подробностей

Светская львица много лет не покидает страниц желтой прессы. Не успевает она оправиться от одного скандала, как тут же попадает в другой. Казалось, что Ксения Собчак давно привыкла к муссированию своего имени в СМИ, поэтому очередная статья не сможет вывести ее из равновесия. Между тем обнародованная переписка указывает на обратное.
В Сети размещен скрин диалога представителя журнала "Татлер" и Ксении Собчак. Репортер просит теледиву прокомментировать новость о том, что она и ее супруг Константин Богомолов живут порознь.
"Будет комментарии?" – пишет журналист. "Да идиоты. Я даже не знаю, как комментировать", – не выдержала Собчак. "Кажется, единственный в истории случай, когда Собчак поставили в тупик!" – добавляет сотрудник глянцевого издания. "Именно. Доказывать, что живем вместе – глупо как-то. Поэтому реально не понимаю, как реагировать", – цитирует Ксению телеграм-канал "Татлер-батлер".
Напомним, о том, что Константин Богомолов и Ксения Собчак не живут вместе, заговорили после интервью сенатора Людмилы Нарусовой одному телеканалу. Та сказала, что зять пока живет отдельно от дочери.
Якобы в таунхаусе, где телеведущая проживает с сыном от прошлых отношений Платоном, места для Богомолова не нашлось. В доме Ксении Собчак все подчинено интересам наследника. Выделена комната для няни и помещения для занятий. Найти свободный угол для мужа знаменитость пока не смогла. По словам Нарусовой, зять пока поселился на съемной квартире недалеко от театра в котором работает.
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