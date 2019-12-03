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Слабонервная Бородина вынуждена ходить к психологу

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Телеведущая сделала откровенное признание. Ксения Бородина поведала, что заставило ее обратиться за помощью к специалисту.
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Знаменитость рассказала, что на нее сильно повлияла программа "Перезагрузка" на ТНТ. По словам Ксении Бородиной, она о судьбах женщин. Иногда ей приходится слышать от героинь такое, от чего "волосы на голове шевелятся". В такие моменты она понимает, ее проблемы – это цветочки.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Иногда в "Перезагрузке" появляются люди с такими судьбами, по которым американцы даже триллер не стали бы снимать", – цитирует звезду экрана "7Дней". Телеведущая рассказала, что некоторые истории оказались для нее очень болезненными.

"Например, мама связала двух девочек веревкой, положила на рельсы и ждала, когда поедет поезд. Слава богу, какой-то охранник успел подбежать, развязать веревку и спасти девочек. И они приходят ко мне на программу, все это рассказывают, и я сама с ними сижу реву, меня трясет", – поделилась Ксения Бородина. Она добавила, что пропускает чужую боль через себя.

Именно поэтому ведущей пришлось обратиться к психологу. "Нельзя после таких встреч просто встать, отряхнуться и сказать: "Так, следующий!" Понимаете? Это больно! Поэтому даже сами психологи обращаются к специалистам, которые помогают им свою голову приводить в порядок", – заключила Ксения Бородина.

Автор: 3 декабря 2019, 17:32
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