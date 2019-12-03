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"Муж – не стенка!": Кравец познакомила дочь со своим юным кавалером

Алена Кравец. Фото: пресс-служба
Ох, и затейница же Алена Кравец! Она снимается в рекламе, записывает песни, создает одежду, выпускает авторский парфюм, ведет собственное шоу на "Ютуб". Теперь у нее новый проект. Самая известная светская львица Москвы в коллаборации с популярным ресторанным критиком Дмитрием Штукиным будет обучать людей хорошим манерам и формировать вкус. Этого в наше время многих не хватает...
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На съемки первого выпуска программы о хороших манерах Алена Кравец пришла с красавицей-дочкой Даниеллой. Девочке интересно все, чем занимается ее знаменитая мать. Послушать про хорошие манеры ей еще и полезно.

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Примечательно, что до эфира Алена не видела дочку больше полугода – она жила и училась за границей. "Муж сказал, что мой образ жизни и поведение не соответствуют тому, какой в его представлении должна быть мать. Ему не нравилась моя известность, мои эротические снимки, экстравагантное поведение, толпы поклонников вокруг, "богемный" образ жизни. Он считал, что я плохо влияю на девочку", – жаловалась она.

Внезапно супруг оттаял и вернул дочку в Москву. "Мы сняли все спорные вопросы, сгладили острые моменты и договорились о том, кто, сколько и как может заниматься воспитанием Даниеллы. По крайней мере, теперь у меня не будет полного запрета на встречи", – призналась Алена Кравец.

На съемочной площадке девочка познакомилась с эффектным и стильным Дмитрием Штукиным. Он, кстати, заметно моложе Алены – всего 23 года. И Кравец скрывает их истинные отношения – говорит, что у них хотя и интересный, но лишь деловой проект. А знающие люди подозревают, что между ними может быть роман – слишком уж много времени они проводят вместе в ресторанах и на съемках, слишком тепло парень на нее смотрит...

Алена Кравец без ума от Дмитрия Штукина. Фото: пресс-служба

"Муж – не стенка!" – в шутку говорят Аленушке многочисленные поклонники. Но как теперь она себя поведет?..

Автор: 3 декабря 2019, 21:18
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