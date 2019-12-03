"Муж – не стенка!": Кравец познакомила дочь со своим юным кавалером

Ох, и затейница же Алена Кравец! Она снимается в рекламе, записывает песни, создает одежду, выпускает авторский парфюм, ведет собственное шоу на "Ютуб". Теперь у нее новый проект. Самая известная светская львица Москвы в коллаборации с популярным ресторанным критиком Дмитрием Штукиным будет обучать людей хорошим манерам и формировать вкус. Этого в наше время многих не хватает...

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