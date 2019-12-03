Экс-муж забирает сына у Водонаевой

37-летняя звезда телестройки воспитывает восьмилетнего сына Богдана. Мальчик появился в браке теледивы и бизнесмена Алексея Малакеева. Этот союз просуществовал несколько лет. Алена Водонаева развелась с мужем, однако сохранила с ним дружеские отношения.
Большую часть времени Богдан живет с мамой. Между тем мальчик часто наведывается в гости к отцу. Например, 2020-й год сын Алены Водонаевой встретит с папой. Ребенок пробудет у родителя весь январь.
"Впереди новогодние и рождественские праздники, и я бы с удовольствием что-нибудь классное посмотрела. В эти новогодние каникулы экс-муж летит с Бо на Новый год, т.к. прошлый год сын был со мной. Мы чередуем. А это значит, у меня будет почти месяц свободного времени. Книги, кино, время для себя", – рассказала Алена Водонаева в личном "Инстаграм".
Напомним, ранее телеведущая рассказывала о жуткой истории, которая случилась с Богданом во время очередной встречи с отцом. Дома у родителя мальчик решил проделать опасный трюк: перепрыгнуть с кухонного гарнитура на диван. Ребенок не рассчитал силы и приземлился на угол журнального столика. Сын Алены Водонаевой отделался легкой травмой головы. Телеведущая призналась, что этот эпизод заставил ее пить валерьянку.
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