"Умрете до Нового года": облысевшей жене Солнцева сообщили о страшном диагнозе

Бесов считает, что облысевшей, вероятно, из-за серьезной болезни жене Гогена Солнцева осталось жить считанные дни, если не часы. Такой прогноз колдун сделал по просьбе "Дни.ру", просканировав своим "третьим глазом" фотографию облысевшей Екатерины Терешкович, не так давно ставшей супругой эпатажного шоумена.
"Счет там идет на дни, если не на часы. Скорее всего, смерть придет еще до Нового года", – сказал Бесов. Нечто подобное ему подсказали и карты Таро, на которых выпала очень негативная комбинация из нескольких арканов. Каждый из них не оставляет пенсионерке практически ни шанса. Но сам экстрасенс признается, что в жизни всегда есть место чуду. "Болезни никогда не берутся просто так, они (с Солнцевым – Прим. ред) очень много ругались, но все может еще исправиться", – уверен Бесов.
Впрочем, увидел он не только ругань с молодым супругом, но и скандалы с дочерью на почве ревности к шоумену, и вопросы возможного наследования имущества Терешкович, славившейся еще до появления фотографий с лысой головой своей любовью к выпивке. Гоген не стал комментировать состояние жены и ограничился рассказом о том, как та постоянно ездит из клиники в клинику. "Да, это все есть, все это видно по картам. Несчастная баба", – резюмировал колдун.
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