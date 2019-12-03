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"Умрете до Нового года": облысевшей жене Солнцева сообщили о страшном диагнозе

Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev
Сеть облетели жуткие снимки лысой жены Гогена Солнцева Екатерины Терешкович. Сам он ничего не комментирует, телефон Катюши вне зоны действия сети. Пришлось обратиться к знакомому пары – известному московскому экстрасенсу Артему Бесову.
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Бесов считает, что облысевшей, вероятно, из-за серьезной болезни жене Гогена Солнцева осталось жить считанные дни, если не часы. Такой прогноз колдун сделал по просьбе "Дни.ру", просканировав своим "третьим глазом" фотографию облысевшей Екатерины Терешкович, не так давно ставшей супругой эпатажного шоумена.

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Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

"Счет там идет на дни, если не на часы. Скорее всего, смерть придет еще до Нового года", – сказал Бесов. Нечто подобное ему подсказали и карты Таро, на которых выпала очень негативная комбинация из нескольких арканов. Каждый из них не оставляет пенсионерке практически ни шанса. Но сам экстрасенс признается, что в жизни всегда есть место чуду. "Болезни никогда не берутся просто так, они (с Солнцевым – Прим. ред) очень много ругались, но все может еще исправиться", – уверен Бесов.

Впрочем, увидел он не только ругань с молодым супругом, но и скандалы с дочерью на почве ревности к шоумену, и вопросы возможного наследования имущества Терешкович, славившейся еще до появления фотографий с лысой головой своей любовью к выпивке. Гоген не стал комментировать состояние жены и ограничился рассказом о том, как та постоянно ездит из клиники в клинику. "Да, это все есть, все это видно по картам. Несчастная баба", – резюмировал колдун.

Автор: 3 декабря 2019, 13:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
хорошая фамилия колдуна бесов,губкин ещё напиши что упыри и вурдалаки говорят по этому поводу,где писаки образование получали?видимо в переходе покупая диплом хорошо не врача
1

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