Невыносимая Меган Маркл потеряла помощницу

По слухам, проблема в тяжелом характере герцогини Сассекской. На него жалуются все некогда работающие с супругой принца Гарри сотрудники.
Накануне стало известно, что главный секретарь Саманта Коэн тоже собралась в отставку. По сравнению с остальными помощниками девушка продержалась дольше всех.
Она бы ушла еще полгода назад, если бы не маленький Арчи. Саманта ждала, пока малыш немного подрастет, чтобы у Меган появилось чуть больше времени для поисков нового сотрудника, сообщает "Экспресс газета".
К слову, за все время пребывания герцогини Сассекской на посту, от нее ушли пять работников. По их словам, с женой внука королевы Елизаветы II просто невозможно взаимодействовать.
Тем временем, Коэн уже получила новую должность в благотворительной организации. Ее деятельность связана с экологическими проблемами.
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