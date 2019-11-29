Меган Маркл дали пожизненный срок

Архиепископ заявил, что очень сочувствует положению жены принца Гарри, за которой все время охотятся репортеры. Ему жаль, что из-за травли Меган Маркл не может жить спокойно.
Священник уверен, что его подопечная этого не заслужила. Чтобы поддержать герцогиню, он осмелился высказаться в целом о монаршей семье. "Я восхищен их преданностью своему делу и чувству долга. Но, я думаю, они понимают, что их миссия – это практически пожизненный приговор!" – цитирует духовника Меган Маркл Daily Mail.
Будущее супруги принца Гарри священник видит в мрачных тонах. По словам Джастина Уэлби, даже если члены королевской семьи откажутся от титулов и попытаются покинуть пределы Великобритании, журналисты все равно будут за ними следить. Ведь публике всегда будет интересно, чем заняты принц Гарри и Меган Маркл.
Слова священника вызвали бурю негодования в Сети. Его смелые высказывания подогрели слухи о желании Меган Маркл и ее мужа сбежать из страны в США и начать жизнь обычных людей. Кроме того, британцы посчитали заявления архиепископа Кентерберийского довольно бестактными. По мнению подданных Елизаветы II, святой отец опорочил честь королевской семьи.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Как вы встречаете новый год?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
НОВОСТЬ
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?