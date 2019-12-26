Эвелину Бледанс застукали в компании молодого мачо

Светская львица сама спровоцировала слухи о зарождении отношений. Накануне она предстала в компании молодого человека.
Им оказался телеведущий и актер Артем Данин. На снимке, который Эвелина опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм", они стоят, тесно прижавшись к друг другу. В руках у Бледанс сразу несколько роскошных букетов.
"Мой прекрасный принц, с днем рождения! @artemdanin, все самое лучшее – тебе!" – подписала фото артистка.
Поклонники заподозрили неладное. Многие предположили, что звезд связывают далеко не дружеские отношения. Некоторые обрадовались от мысли, что Бледанс обрела счастье.
"Поздравляю Вас, Эвелина! Хорош принц! А Вы еще прекраснее!", "От всей души рада за вас! Спасибо, что поделились с нами своим счастьем. Пусть ваш союз принесет радость, любви и женского счастья!" – написали фанаты.
"Красивый парень, красивая Эвелина, отлично смотритесь!" – отметил фолловер.
Другая часть аудитории скептически отнеслась к выбору светской львицы, сообщает Пятый канал. "Это ее альфонс", "На те же грабли..." – посетовали критики.
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
А ты загадал ( а ) желание и ....?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Пойдет ли снег на Новый Год?
Обсуждаем русские сказки ,и сравниваем с сегодняшним кино,и жизнью