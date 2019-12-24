Эвелина Бледанс томно прижалась к груди жены Запашного

Элен играла невесту вампира в премьере новой шоу-программы братьев Запашных "Раз, Два, … Четыре, Пять". На мероприятие Эвелина Бледанс пришла вместе с сыном Семеном. Артистка с женой Аскольда Запашного решили подурачиться. Эксцентричное фото звезда обнародовала в своем "Инстаграм".
В кадре знаменитость подставляет оголенную шею и прижимается к груди Элен. Супруга Запашного обнажила белоснежные клыки, чтобы напиться крови Эвелины Бледанс. Под гримом женщину сложно узнать. Она густо подвела глаза темным карандашом, с помощью пудры оформила загробный оттенок кожи, надела корону с черепами и темную фату, передает Пятый канал.
Поклонники Эвелины Бледанс с иронией прокомментировали снимок. Некоторые отметили, что Запашная-Райхлин в образе вампирши очень похожа на свою "жертву". "Запашный? Не узнаю Вас в гриме", "Бледанс кусает Бледанс", — высказались фолловеры.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая поразвлекалась с мужем Наташи Королевой. Эвелина Бледанс забралась к стриптизеру на шею, свесив ноги. В это время Тарзан принялся приседать. Таким образом он решил потренировать мышцы.
Напомним, три года назад Тарзан уже устраивал "эротические" тренировки с Эвелиной Бледанс. Но его жена-певица не стала устраивать разборок.
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