"Так приятно, дорогой": Эвелина Бледанс раздвинула ноги ради Тарзана

Стриптизер продемонстрировал, как качает мускулы. Эвелину Бледанс он использовал вместо штанги. Тарзан выложил в "Инстаграм" видео, на котором приседает с артисткой на плечах.
Во время тренировки звезда пошутила, что они с супругом Наташи Королевой могут позволить себе такие трюки, поскольку у них одинаковые прически, и после одного подхода пара меняется местами. "Эвелина, несмотря на рост и объемные "глаза", оказалась очень легкой нагрузкой. Да и нагрузкой-то ее грех называть!", – подписал ролик Глушко.
В свою очередь Эвелина Бледанс призналась, что ей понравилось. "Мне на тебе было так приятно, дорогой", – кокетливо прокомментировала пост знаменитость. "Это было взаимно", – ответил ей Тарзан.
Поклонники положительно оценило эти веселые упражнения. Однако нашлись и те, кто пристыдил танцора, напомнив, что женатому мужчине некрасиво так заигрывать с коллегами. Примечательно, что подобное происходит не первый раз. Три года назад Сергей Глушко уже устраивал "эротические" тренировки с Эвелиной Бледанс. Но Наташа Королева, как мудрая женщина, не стала устраивать скандал.
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