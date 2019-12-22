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"Так приятно, дорогой": Эвелина Бледанс раздвинула ноги ради Тарзана

Эвелина Бледанс. Фото: globallookpress.com
Сергей Глушко (Тарзан) показал поклонникам свою мужскую силу с Эвелиной Бледанс. Телеведущая осталась в восторге.
прочитано 603 раза

Стриптизер продемонстрировал, как качает мускулы. Эвелину Бледанс он использовал вместо штанги. Тарзан выложил в "Инстаграм" видео, на котором приседает с артисткой на плечах.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Во время тренировки звезда пошутила, что они с супругом Наташи Королевой могут позволить себе такие трюки, поскольку у них одинаковые прически, и после одного подхода пара меняется местами. "Эвелина, несмотря на рост и объемные "глаза", оказалась очень легкой нагрузкой. Да и нагрузкой-то ее грех называть!", – подписал ролик Глушко.

В свою очередь Эвелина Бледанс призналась, что ей понравилось. "Мне на тебе было так приятно, дорогой", – кокетливо прокомментировала пост знаменитость. "Это было взаимно", – ответил ей Тарзан.

Поклонники положительно оценило эти веселые упражнения. Однако нашлись и те, кто пристыдил танцора, напомнив, что женатому мужчине некрасиво так заигрывать с коллегами. Примечательно, что подобное происходит не первый раз. Три года назад Сергей Глушко уже устраивал "эротические" тренировки с Эвелиной Бледанс. Но Наташа Королева, как мудрая женщина, не стала устраивать скандал.

Автор: 22 декабря 2019, 16:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс вышла в свет с молодым спутником

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
не хватает сзади королевой с злобной мордой и коромыслом в руках.
Гость
Ответить
Альфонс по бабушкам и старушка Блядьденс развлекаются!
1

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