Гоген Солнцев резко сдал после заявления о смерти

В одном из последних интервью шоумен отметил, что может скончаться быстрее престарелой супруги. Актер рассказал корреспонденту "Дни.ру", что у него тоже есть некоторые проблемы со здоровьем, и он нуждается в медицинской помощи.
Накануне Солнцев опубликовал снимок, на котором очень плохо выглядит. Он состарил свое лицо с помощью специального приложения на смартфоне. Волосы у него поседели, появились морщины и дряблость кожи.
"Пока от Кати поздравлений дождешься – успеешь состариться!" – кинул камень в огород страдающей жены Гоген. Многих это высказывание шокировало. Мол, как он может так говорить? Знает же, что возлюбленная в больнице!
"Зря Вы так, она Вас любит, а Вы давите на нее. Ей же поддержка тоже нужна", – встал грудью за пенсионерку поклонник.
Многие начали шутить, что после "преображения" шоумен стал сильно напоминать свою престарелую супругу. "Муж и жена – одна сатана, тут как одно лицо", "Я думала, это Катя", "Поближе к Кате быть?", "Так больше подходите Катюше", "Катя и Гоген в одном", – съязвили злопыхатели.
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