Звезда шоу "Дом-2" рассказала о беременности

Звезда телестройки и его возлюбленная Кристина Ослина сообщили о предстоящем пополнении в семье. Они выложили трогательное видео в "Инстаграм". В кадре супруга вручает звезде шоу "Дом-2" подарочную коробочку с положительным тестом на беременность.
Открыв ее, Андрей Черкасов еле-еле сдержал слезы счастья. "Да, мы ждем малыша! Этот момент я запомню на всю жизнь. Я ждал, я мечтал, я верил! Я счастлив!", – поделился радостной новостью ведущий шоу "Дом-2".
Подписчики принялись поздравлять пару с важным событием. Среди них отметились и экс-участники телестройки. "Как здорово!!! Наши поздравления!!!", "Мужчина! Мои поздравления. Звони, расскажу, как пеленать и кормить, и укладывать, и веселить", "Прослезилась. Я так рада за вас!!! Андрей – мужик с большой буквы!!!" – прокомментировали известие звезды шоу "Дом-2" фолловеры.
Отметим, Андрей Черкасов является многолетним участником телестройки. Он является ведущим проекта, куратором междугородних кастингов. За периметром шоу "Дом-2" молодой человек не потерялся, а начал карьеру шоумена. Андрей выступал в диско-барах и клубах.
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