"Похожа на Филиппа Киркорова": Анна Хилькевич показала лицо младшей дочери

Актриса Анна Хилькевич впервые показала общественности лицо младшей дочери. Полуторагодовалая Маша очень похожа на старшую сестру – четырехлетнюю Арианну.

По словам Хилькевич, она и ее супруг решили не показывать ребенка общественности, пока малышке не исполнится годик. Когда же маленькая Маша отпраздновала свой первый день рождения, ее родители передумали выкладывать фото наследницы.

И вот время пришло! Анна Хилькевич, ее супруг Артур Волков и дочери Арианна и Мария снялись в новогодней фотосессии для популярного глянцевого журнала.

"Лааааааадно!!! Мы покажем Машеньку не только дальним родственникам, но и моим любимыми друзьям– подписчикам😂😝 Встречайте! Мария Артуровна))) пупсик наш! Ну, что? На кого она больше похожа? На меня, Арианну или все же на Филиппа Киркорова?😂🤪 Артур Волков, я тебя люблю! Спасибо за наших девочек и за то, что собрался и ради нас согласился на обложку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Анна Хилькевич в личном "Инстаграм".

Поклонники, присмотревшись к детям артистки, пришли к выводу, что малышки очень похожи. По словам Анны Хилькевич, фото Маши и Арианны можно перепутать.

"Да, мы даже шутим в семье: клонируем детей, дорого. Если посмотреть на фото годовалой Ариаши и годовалой Маши – можно их перепутать. Сейчас Арианна все больше становится похожа на Артура, я это вижу. Хотя наши друзья делятся на два лагеря: одни говорят, что дочь похожа на меня, другие — на Артура", – сказала Анна Хилькевич 7 Дней.ru.