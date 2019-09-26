"Никто никого не держал": Джанабаева в подробностях об уходе от Меладзе

Знаменитая певица Альбина Джанабаева поделилась деталями ухода от продюсера Константина Меладзе. По ее словам, определенный разрыв наметился уже давно: артистка начала работать практически самостоятельно.

Исполнительница достаточно откровенно высказалась о ситуации с Меладзе. То, что произошло – абсолютно естественный процесс, уверена Джанабаева.

Ее рабочие отношения с Меладзе начались, когда она выступала в составе группы "ВИА Гра". "После того, как я ушла и начала свою сольную карьеру Константин всегда был где-то рядом и неподалеку. Я обращалась за советами, с вопросами. Все это, конечно, было. Под крылом Меладзе находятся артисты, которым Константин пишет музыку и песни", – заявила артистка в интервью "Рамблер Live". Со временем у певицы появилась собственная команда – с 2018 года она начала вести свои дела самостоятельно.

Сам процесс расторжения рабочих отношений прошел без скандалов. Джанабаева рассказала, что на самом деле отделилась от продюсера только номинально. "У нас ведь родственные отношения. Я доверяю Косте. Доказала, что я артист, который хочет развиваться", – добавила исполнительница.

"Эта ситуация сложилась давно. Состоялся формальный разговор. Никто у нас никого не держал", – поделилась подробностями Джанабаева.



Напомним, что сообщения об уходе Джанабаевой от Меладзе появились в начале сентября. Певица решила сама рассказать об этом, чтобы избежать появления слухов. "Давайте уйдем от обсуждений", – ответила она поклонникам, которые начали приставать к ней с расспросами.

Альбина Джанабаева состоит в браке с певцом Валерием Меладзе, братом знаменитого продюсера. Она зарегистрировали отношения в 2014 году.