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Шоу-бизнес

Директор Ольги Бузовой высказался о ее романе с блогером

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
В последнее время на просторах интернета активно обсуждают возможный роман между певицей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Слухи решил прокомментировать директор звезды Антон Богославский.
прочитано 705 раз

По словам представителя исполнительницы, он не может с уверенностью сказать, что между молодыми людьми есть чувства. Тем не менее, Богославский отметил, что Бузова и Манукян очень давно тесно общаются и обмениваются всевозможными смайликами в социальных сетях.

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 Ольга Игоревна Бузова

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"Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить", – заявил Антон.

Напомним, недавно сам блогер спровоцировал новую волну слухов. Под одним из последних снимков светской львицы на ее странице в инстаграм-аккаунте он публично написал: "Люблю!".

Ответ Бузовой не заставил себя долго ждать. Буквально в течение пары минут певица отправила мужчине три сердца.

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Публикация от Ольга Бузова (@olgabuzovateam)

 

Что это – тайные отношения или пиар-ход – до сих пор остается загадкой. Но уверенности в существовании любовной связи между молодыми людьми придает тот факт, что Ольга не выбрала ни одного претендента в шоу "План Б". Многие связывают принятие артисткой такого неожиданного решения непосредственно с романом с Давидом.

20 декабря 2019, 16:49
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да всем наплевать, кто эту дуру тра...ет
гость
Ответить
Кому верить?Бузова пишет
"Свадьбы не будет Бузова выдала "голубой секрет" Давы"
Антон пиар директор пишет
"Помолвка с Богославским Бузова уже называет маму пиар директора ,своей"
Как долго будут обманывать? Сейчас прав Манукян ,отдохнуть за чужой счет отлично Пусть за все расплачивается Бузова ,она так желает хоть с кем нибудь отдохнуть ,что бери все от Бузовой ,а там после отпуска за что нибудь дай в глаз,как совсем недавно за фото с Эмиром и Арчером Она ныть будет ,хорошо уйдешь
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