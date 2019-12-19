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Шоу-бизнес

Бузову заставили заняться сексом после драки сосисками

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда ради съемок клипа занялась любовью с блогером Давидом Манукяном. Ольга Бузова раскрыла правду об их отношениях.
прочитано 501 раз

В соцсети певицы появился ролик, повествующий о том, как на самом деле снимался клип "Лайкер". Оказывается, за участие в нем ведущая шоу "Дом-2" пообещала Давиду Манукяну переспать с ним и сдержала слово.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Из видео пользователи Сети узнают, что режиссером клипа стал игрок команды КВН "РУДН University" Шевги Ахадов. В ролике Давид Манукян предстал в трусах, сидя на унитазе. Ольга Бузова затеяла драку с псевдомужем сосисками, пишет "Экспресс газета". Кроме того, Манукян дал звезде бутылкой по голове, да так, что она разбилась.

В финале Ахадов заставил знаменитость заняться сексом с Манукяном. "А теперь делай, что обещала!" – заявил партнер Бузовой по съемкам. Манукян повалил девушку на кровать, и парочка предалась плотским утехам. Это видео, конечно, шуточное.

К слову, с осени ходят слухи о том, что у поющей ведущей и блогера роман. Оказалось, что Бузова и Манукян намеренно скрывали отношения, тогда как на ТНТ показывали реалити-шоу "План Б", где исполнительница искала себе пару. В конце проекта Ольга Бузова осталась одна, что подтвердило факт ее отношений с известным блогером.

Избраннику 33-летней Ольги Бузовой 26 лет. Давид Манукян является мастером спорта и вице-чемпионом мира по спортивным бальным танцам. Кроме того, блогер занимается в Москве бизнесом. 

Автор: 19 декабря 2019, 10:52
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Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Скоро 40,а ума как не было,так и не будет.
Гость
Ответить
поза срущего суслика... тети на четвертом десятке......блевотина
1

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