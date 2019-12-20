"Соберите все и сожгите": Волочкова избавилась от вульгарных тряпок

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сменила имидж. Судя по всему, танцовщица перед Новым годом решила перебрать гардероб.

Последние несколько недель отставная балерина хвасталась, мол, в перерыве между выступлениями и репетициями посещает модные шоурумы, общается со стилистами и бывает у портнихи. Звезда примеряла наряды, которые ей пришлись по душе и демонстрировала их в "Сторис" своего "Инстаграм".

Как оказалось, Анастасия Волочкова неспроста устроила забег по магазинам одежды. Звезда решила кардинально сменить имидж. Бывшая прима приобрела несколько элегантных платьев и брючных костюмов. Теперь знаменитость ежедневно показывает обновки в личном микроблоге, приводя в восторг интернет-обывателей.

Подписчики не верят своим глазам. Преображение Анастасии Волочковой многим пришлось по душе. Кто-то даже отмечает, что старый гардероб танцовщицы, состоящий сплошь из откровенных платьев, коротких шортиков и леопардовых футболок, необходимо сжечь прямо во дворе ее дома.

"Ура, Настя, наконец-то! Вот можете же👍🏻 и без декольте до пупа и шпагата. Вот тут вы шикарная и наряд красивый и соответствует погоде)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Фея из сказки!!!Волшебно!!!👍", "Очень хорошо выглядите. Красивый костюм. Соберите все футболочки с леопардом, джинсовые шортики и сожгите их!!!!", "ООО, появился стиль интеллигентной женщины? Надолго?", "Анастасия, Вы поменяли свой стиль! Это Вам к лицу! Рада за Вас!!!!", "Это красивее, чем в купальнике и на шпагате! Совсем другая, элегантная, цвет костюма очень гармоничен с вами!!!", "Не верю глазам своим!!! ОДЕТАЯ?!?!? А можно еще умыть?" – написали поклонники Анастасии Волочковой.