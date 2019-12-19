"Неудовлетворенность, ущербность": Волочкова взвыла от воплей злопыхателей

Балерина Анастасия Волочкова нередко эпатирует публику снимками и высказываниями, за что регулярно получает в свой адрес критику. В этот раз танцовщица не удержалась и взвыла от воплей злопыхателей.



У общества довольно спорное отношение к Анастасии. Кто-то считает, что она большая умница и трудяга. Недаром ведь за ней закрепилась репутация прима-балерины Большого театра. Другие уверены, что у Волочковой проблемы личного плана и не упускают шанса поиздеваться над танцовщицей.

Звезда отечественной сцены решила расставить все точки над i. Она обрушилась на злопыхателей с критикой, выложив на своей странице в социальной сети "Инстаграм" обличительный пост, в котором назвала хейтеров людьми неудовлетворенными жизнью и завистниками.

"Я иногда думаю о том, по какой причине некоторые люди считают возможным столь неистово выплескивать свою злобу и желчь, оскорбления, ложь, негатив и ненависть по отношению к человеку, с которым они лично даже незнакомы... Причин несколько: прежде всего зависть, неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделие, неимение того, что заслужено и достигнуто другими личностями, недолюбленность, отсутствие самореализации, воспитания и, конечно, Любви!" – высказалась знаменитость.

Она отметила, что ей искренне жаль таких людей. Кроме того, Анастасия подчеркнула, что вместо того, чтобы лезть в чужую жизнь, стоит сначала обратить внимание на себя и заняться обустройством своей повседневности, нежели тратить время и силы на выплеск негатива.

"Абсолютно все говорят мне, что в жизни я совершенно другой человек, нежели образ, созданный толпой недоброжелателей и СМИ. И любят меня за мою искренность и умение оставаться доброй, открытой и настоящей.😊 А я люблю всех и желаю всем истинных благ.🙏" – подытожила Волочкова.