Выставленный напоказ почерневший банан Волочковой вызвал фурор

Анастасия Волочкова умудряется спровоцировать скандал на ровном месте. Об этом свидетельствует новое фото, сделанное балериной.

Анастасия Волочкова в своих интервью неизменно отмечает, насколько сильно она любит быть дома. Балерина очень дорожит своим особняком. Ранее она в красках рассказывала, как ей удалось приобрести участок за городом, а также о нечистоплотности строительных фирм. Отчаявшись, артистка решила самостоятельно заняться закупкой необходимых материалов, потому что поняла: больше надежды ни на кого нет.

Теперь балерина живет в особняке с огромными, оформленными в светлых тонах помещениями и даже с театральной сценой на последнем этаже. Стены дома украшают фрески, на которых запечатлены не только идиллические образы, но и сама хозяйка коттеджа в компании последнего императора России Николая II.

За домом приглядывает супружеская пара, которой Анастасия Волочкова полностью доверяет. Более того, артистка не раз фотографировалась со своими помощниками по хозяйству и нахваливала их. Не обошлось и на сей раз. Балерина обнародовала снимок, на котором запечатлела лепестки белых роз, разложенных на столе в прихожей.

"Я так люблю цветы🙏 И они доживают в нашем доме до последних лепестков, из которых наша Лолочка тоже создает красоту🌺❤️", – похвалилась Анастасия Волочкова. Правда, по какой-то причине комментаторы обратили внимание не на лепестки, а на фрукты в вазе. Вид банана и яблок им почему-то не понравился. Комментаторам немедленно ответили другие фанаты артистки. Разгорелись дебаты.

"Доживающие фрукты( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И при том вялый банан ))))", "Банан уже почернел, съешьте его наконец!", "Фрукты как то неэстетично смотрятся...", "Банан загрустил(", – высказались подписчики инстаграм-аккаунта Анастасии Волочковой.