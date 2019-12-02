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Истерила и материлась: Волочкова устроила безобразную сцену в прямом эфире

Шоумен и экс-участник "Дом-2" Рустам Солнцев дал интервью "Дни.ру". Звезда телестройки рассказала о конфликте с бывшей примой Большого театра Анастасией Волочковой.
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Рустам Солнцев поведал, как на шоу Андрея Малахова балерина покрыла его трехэтажным матом. Отставная прима накинулась на него во время рекламного перерыва. Программа шла в прямом эфире. По словам шоумена, истерику танцовщицу наблюдали все присутствующие на съемках.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Солнцев утверждает, что такую бурную реакцию он вызвал вполне невинным вопросом. Что именно он сказал Анастасии, Рустам не уточнил. "Ты на мне пиаришься!" – процитировал Волочкову экс-участник шоу "Дом-2".

Рустам Солнцев обратился напрямую к Анастасии Волочковой. "Настя, дорогая, любимая, ты делаешь все: твоя раскоряка прекрасная, твои драки на дружественном "Дни.ру" телеканале НТВ, все на свете, вся твоя жизнь положена к ногам пиара и хайпа. Ты вся в этом. Скажи мне, пожалуйста, почему я не могу говорить о том, что видят мои глаза. Ты делаешь все для того, чтобы тебя обсуждали. И, когда я, профессионал своего дела, начинаю тебя обсуждать, ты мне кидаешь в лицо, что я пиарюсь на тебе. Дорогая, ни вся ли твоя жизнь положена на это?" – задался вопросом Рустам Солнцев.

По словам шоумена, звезды отечественного шоу-бизнеса прикладывают массу усилий, чтобы привлечь к себе внимание. Однако, добившись цели, начинают истошно вопить, обвиняя всех вокруг в желании пропиариться. 

2 декабря 2019, 18:33
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