"Так не хочется": у подавленной Волочковой опускаются руки

У Анастасии Волочковой настал период спада активности. По словам знаменитости, ей неприятно осознавать очевидный факт того, что уже совсем скоро наступит Новый год.
"Так не хочется приближения Нового года... Но во всех ресторанах он уже чувствуется", – написала балерина на своей странице в "Инстаграм". В комментариях к посту подписчики отметили, что столько пессимистичный тон странно слышать от Волочковой, которая известна своим перманентно восторженным настроем.
Ранее косметолог Татьяна Брызгалина выразила мнение, что Анастасии Волочковой стоит прислушаться к недругам, ведь даже Цицерон когда-то говорил, что враги всегда говорят правду, друзья – никогда. По словам специалиста, неопрятный вид у волос может быть из-за проблем со здоровьем.
"Нужно обратиться к трихологу и уже точно определить причину. Чаще всего это жирная себорея, дерматологическое заболевание, которое лечит доктор. Жирность головы нередко сопровождает перхоть", – пояснил эксперт.
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