"По дому без трусов ходишь": голая Топурия заставила россиян биться в экстазе

В кадре Топурия прикрывает руками аппетитную грудь. Свой образ певица подчеркнула золотой цепочкой на шее и нюдовой помадой. Впрочем, сама Кети предпочла сделать акцент не на пикантном снимке, а на своих размышлениях о свободе.
"Что такое свобода для меня? 🤔Ее не может быть в принципе, человек так или иначе всегда будет от чего-то зависеть, 🙄главное – найти внутри баланс. Свобода – это когда есть выбор!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред), – высказалась звезда отечественного шоу-бизнеса на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Поклонники, разумеется, не могли пройти мимо такой любопытной публикации. За несколько часов более 24,5 тысяч пользователей оставили лайки под фотографией, а уж различных комментариев и вовсе не счесть. Многие высказали комплименты в адрес певицы, правда, нашлись и те, кто решил блеснуть своим остроумием.
"Свобода– это когда по дому без трусов ходишь 😂😂", "Нереальные глаза🔥🔥🔥🔥", "Мне одному кажется, что Кэти здесь похожа на Меланью Трамп?", "Косая что ли!?", "Как можно быть такой шикарной 🔥", "Если бы руки были в стороны вот это свобода,а так😅зажатость😹", – высказались пользователи.
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