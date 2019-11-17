Долматов не узнает: Топурия во всей красе показала нового возлюбленного

Слухи о новом романе Топурии начали появляться еще в конце лета. Певица подливала масла в огонь, размещая в своем "Инстаграм" фото с неким мужчиной.
По всей видимости, девушке надоело прятаться, и она наконец продемонстрировала любимого. Новым спутником Кэти оказался Лев Деньгов.
Примечательно, что у Льва за плечами не самый простой жизненный путь. Мужчина пытался строить карьеру музыканта в Белоруссии, но потерпел крах. Кроме того, в его личной жизни произошла трагедия, которая наверняка отпечаталась на мировоззрении Деньгова.
В Сети шутят о том, что экс-партнер Кэти Топурии рэпер Алексей Долматов не сможет узнать, что предмет его обожания теперь счастлива с другим. Гуф неоднократно публично заявлял, что находится в черном списке инстаграм-аккаунта певицы.
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