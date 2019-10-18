"Я тебя ненавижу": стершая ноги в кровь Топурия отомстила приятелю

Вокалистка редко соглашается участвовать в показах. Кети Топурия выходит на подиум только в одежде своего бренда, но ради друга, кутюрье Александра Арутюнова, сделала исключение.
К несчастью, уже во время дефиле солистка группы "А Студио" поняла, что совершила большую ошибку. Кети Топурия пожалела, что согласилась выручить приятеля.
Дело в том, что вокалистке досталась обувь на два размера больше. Звезда с трудом шла и стерла ноги в кровь.
"Сашке я не могла сказать "нет". Обувь была на два размера больше и тяжеленная! Я стерла себе все ноги! Я тебя ненавижу, Саш. Но я тебе отомстила. Я украла у тебя очки. Если ты их ищешь, можешь больше не искать. Они у меня, и навсегда!" – сообщила Кети Топурия в "Сторис" своего "Инстаграм".
Напомним, недавно стало известно о романе Кети Топурии с дипломатом Львом Деньговым. В интервью певица призналась, что влюбилась с первого взгляда. Также солистка группы "А Студио" рассказала, что у ее избранника подрастают сын и дочь от предыдущих отношений.
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