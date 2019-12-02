"Время лечит": дочь Вербер сбежала из России после смерти мамы

Екатерина призналась, что ей непросто справляться с депрессией после смерти мамы. Тем не менее, она искренне старается находить силы на то, чтобы развеяться и немного отдохнуть. Девушка отправилась в Spa-отель во Львове, чтобы привести себя в порядок и отвлечься от печальных мыслей.
"Я давно не делилась с вами тем, что сейчас происходит у меня в жизни. После смерти мамы я впала в сильную депрессию, но наконец-то я нашла время заняться собой. Я решила поехать недалеко, в Edem Resort Medical & SPA, где я нахожусь уже 10 дней" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – рассказала дочь знаменитости на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Екатерина подчеркнула, что помощь квалифицированных специалистов и процедуры по поддержанию красоты действительно помогают ей забыть обо всем плохом. Украинский курорт стал настоящим спасением для истерзанной души.
"Это уникальное место находится в Львове. Честно говоря, я не ожидала подобного уровня сервиса. Я прохожу тут детокс-программу и привожу свои мысли в порядок. Медицинские процедуры, правильное питание и безмятежный отдых. Тут у меня создается ощущение внутренней гармонии и спокойствия", – отметила дочь Вербер.
Поклонники не смогли оставить публикацию без отзывов. Многие пожелали девушке скорейшего восстановления: "Береги себя, Катенька, время лечит, все будет хорошо", "Катюша , держись ! У тебя свои детки и ты им важна счастлива как твоя мама была важна для тебя", "Я знаю, что такое депрессия, сил вам".
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