"Баба с яйцами": бывший любовник отреагировал на удар Бородиной по больному месту

Михаил Терехин и Ксения Бородина расстались несколько лет назад, однако поклонники до сих пор обсуждают эти отношения. Бывший любовник дал интервью, в котором рассказал о романе с ведущей реалити-шоу "Дом-2".

Михаил Терехин убежден, что Ксения Бородина молодец, и их роман пошел только на пользу ее популярности. "Она стала более женственная, красивая, отлично выглядит", – похвалил телеведущую бывший любовник. Он признался, что они с Ксенией расстались не только из-за его тяжелого характера. "Я начал ей буквально пользоваться под конец наших отношений, вместо того, чтобы любить человека. У нас уже не было физического притяжения друг к другу. Мне было 34 года, расцвет мужской силы, но я не мог пойти налево. Во-первых, я уважал Ксюшу, а во-вторых, это бы сразу узнали все. Приходилось держаться!" – рассказал Терехин.

Сейчас Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом и писателем Курбаном Омаровым. Ходят слухи, будто в этих отношениях ведущую роль играет именно звезда телепроекта "Дом-2", а муж ее якобы и вовсе на иждивении. Однако Михаил Терехов убежден, что грозность Бородиной и "подкаблучность" Омарова лишь видимость.

"Она по-любому побаивается мужа. Когда мы начали встречаться, Ксения говорила, что ей было некомфортно в отношениях с армянином. Дело в том, что он ей многое запрещал. И потом она нашла мужчину из Дагестана. Видимо, нравятся ей такие горячие парни", – заключил бывший любовник телеведущей.

Терехин подозревает, что Бородина до сих пор за что-то обижается на него. Он привел такой рассказ: "Она как-то пересеклась с одним нашим общим знакомым – он мне помог когда-то с работой. "Ко мне Миша часто заходит, я нашел еще место адвоката", ­­– рассказывал товарищ. А она в ответ: "Зря ты ему помог". Я за нее радуюсь, а она не может".

Спустя годы Михаил Терехин признал и свои ошибки в отношениях с Ксенией Бородиной. "Ксюха – настоящая "баба с яйцами". Вряд ли ко мне кто-то будет так относиться, как Бородина. Она очень сильно меня любила, а я сильно подвел ее в этом плане. Как показало время, надо было как-то тоже отдавать чувства, а я тогда сел на шею и свесил ножки. Ксения была готова на все, многое терпела. Когда я понял, что все, собрал вещи и ушел, а она меня еще пнула в больную спину. Но я благодарен Ксю за все", – цитирует экс-любовника ведущей Starhit.