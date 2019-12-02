Куда исчез компромат на вернувшуюся в Россию Наталью Ветлицкую

Наталья Ветлицкая с шумом вернулась в Россию после 15-летнего пребывания в Испании. Певица дала несколько откровенных интервью, объявила даты концертов, однако в Сети народ обвиняет артистку в лицемерии, припоминая ей ее же нелестные высказывания в адрес России.

У Натальи Ветлицкой большие планы. Несмотря на то, что концерты запланированы на осень 2020 года, уже сейчас артистка дает одно интервью за другим, причем ее собеседниками оказались такие титаны как Андрей Малахов и Иван Ургант, завела страничку в "Инстаграм", а также создала собственный сайт. Кроме этого, по некоторым данным, она запланировала гастрольный тур, съемки клипа, презентует три новые песни и старые хиты в новом звучании.

Самое интересное в этом, что последние годы Наталья Ветлицкая, подчас не стесняясь в выражениях, критиковала жизнь в России, власть и прочее, но неожиданно весь компромат со странички артистки в "Фейсбуке" куда-то исчез. Как полагает сайт "Комсомольская правда", певица сама его предусмотрительно подтерла.

Однако, как говорится, интернет все помнит. Проживая в Испании, Наталья Ветлицкая писала: "...Санкции, разруха и прочие беды, это ничто по сравнению с программой "жертвы", которую столетиями вбивали в подсознание населения на протяжении многих поколений… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)". Или вот еще: "На днях посетила родину после двухлетнего отсутствия. Перемены разительные, впечатление феерическое: назад в номенклатурное прошлое, только очень жирное, фривольное и невероятно дорогостоящее. Может такое впечатление от того, что я посещала не места обитания исключительно пыльно-замшелой-гламурно-богемной тусовки, а обычные места пользования большинства сограждан, не знаю. В обычных районах и госучреждениях разруха и нищета, как и 30 лет назад, ничего не поменялось. И это в Москве, а не в какой-нибудь провинции…"

Также издание любезно предоставило скрин такой записи Натальи Ветлицкой: "С каждым днем все больше начинаю понимать людей, которые наблюдают за Россией и думают: "И зачем этим *** столько земли..?" С "Замшелой" тусовкой артистка успешно встретилась. На тех же интервью Малахову и Урганту все прошло гладко: ни одного лишнего или неудобного вопроса не прозвучало. А ведь народу, должно быть, было бы интересно послушать объяснения Натальи Ветлицкой относительно ее едких замечаний в адрес России или хотя бы откровений об отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Но почему-то артистка с охотой рассказала только про браки с музыкантом Павлом Смеяном и певцом Женей Белоусовым да про роман с Дмитрием Маликовым. А еще поделилась, как еле сводила концы с концами в 90-ые годы. В Сети артистку откровенно обвиняют в лицемерии.