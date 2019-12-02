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Пугачева отправляет детей в первый класс за 340 тысяч в месяц

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина идет седьмой год. Вскоре Гарри и Лиза пойдут в школу. Однако, как говорится, готовь сани летом, а школу ищи зимой. И уже сегодня знаменитые родители присматривают для своих чад учебное заведение.
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Примадонна с пятым мужем живут в замке в деревне Грязь Одинцовского района Подмосковья. Школу они присматривают рядом с домом, чтобы не тратить время на дорогу в Москву и не утомлять ребятишек. 

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Максим Галкин и Алла Пугачева изучали разные варианты, сравнивали условия и образовательные программы. В итоге поехали смотреть одну из самых дорогих школ России – Первую Московскую гимназию. До нее от дома по прямой всего четыре километра, семь минут на машине с ветерком и без пробок. Очень удобно. 

Стоимость обучения звездную пару тоже порадовала – примерно 170 тысяч за одного или 340 тысяч рублей в месяц за двоих. Около трех миллионов за триместр (девять месяцев обучения).

Это мелочи, если учесть, что Максим Галкин и Алла Пугачева – одни из самых высокооплачиваемых артистов на эстраде. Как говорят промоутеры, за каждый новогодний корпоратив Алла Борисовна просит по 300-350 тысяч евро (20-24 миллиона рублей), а ее муж входит в топ-20 самых-самых с годовым заработком 4,8 миллиона долларов.

Доходы позволили Пугачевой и Галкину платить за французский детский сад по 320 тысяч в месяц за каждого отпрыска, а школа будет обходиться почти в два раза дешевле. Эконом-вариант!

Первая Московская гимназия открыла двери для студентов 1 сентября 2002 года. Эту школу ради двух своих дочерей основала Елена Батурина, жена тогдашнего столичного градоначальника Юрия Лужкова. Здесь даже оборудовали обсерваторию, чтобы дети знаменитостей смотрели на звезды. 

Автор: 2 декабря 2019, 12:54
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