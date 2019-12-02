Киркоров потратил миллион на праздник дочери

Король российской эстрады решил, что праздник его наследницы должен пройти с размахов. Для своей восьмилетней принцессы он организовал торжество в стиле ее любимой сказки "Алладин".
Вечеринка обошлась исполнителю с миллион рублей, передает Пятый канал. День рождения девочки прошел в ресторане на Рублевке "Шале Березка". Там Филипп Киркоров отмечает все семейные праздники. На этот раз заведение оформили под восточный базар.
Детей развлекали актеры, акробаты и клоуны. Специальным приглашенным гостем стал шоумен Александр Ревва. Поздравить виновницу торжества пришли дети российских звезд: Стаса Михайлова, Яны Рудковской, Сергея Лазарева, Ани Лорак, Кати Лель, Жасмин и других знаменитостей.
Напомним, Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 года, в клинике Майами. Двойное имя дочь Филиппа Киркорова получила в честь экс-супруги певца Аллы Пугачевой. Сын артиста Мартин-Кристо появился на свет также в США в июне 2012 года.
Филипп Киркоров объясняет рождение своих наследников однозначно: и тот и другой родились от суррогатной матери. Поскольку разница между датами появления на свет детей певца составляет семь месяцев, пончтно, что это были разные женщины.
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