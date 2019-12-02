Бузова распекла вялых ухажеров на шоу "План Б"

На ТНТ вышел восьмой по счету выпуск проекта. Ведущая Ольга Бузова, за чье сердце борются претенденты шоу "План Б", раскритиковала их за безынициативность.

В сей раз Ольга Бузова сходила на свидание с хоккеистом Валерием Поповичем. Правда, встреча с парнем прошла не так, как ожидала звезда.

По словам певицы, она мечтала поговорить с Валерой, чтобы обсудить волнующие ее вопросы. Однако вместо этого Бузова и Попович летали на вертолете и любовались красотами Бали. Более того, находясь в воздухе, ведущая и ее ухажер даже не смогли обменяться своими впечатлениями, потому что у них не работали микрофоны.

После свидания со спортсменом Ольга Бузова дала возможность двум другим участникам шоу "План Б" проявить себя во время совместной фотосессии. Однако мужчины не оправдали ожиданий знаменитости. Они оказались слишком вялыми.

По словам певицы, за два часа, которые они провели на пляже, претенденты на ее сердце даже не предложили ей воды. Такая безынициативность обидела Ольгу Бузову, которая ждет активных действий от участников шоу "План Б".

В результате свое недовольство звезда высказала во время церемонии выбора. Первым она распекла Романа Гриценко. "На этой неделе, Ром, я ждала каких-то действий от тебя, но не было соревнований, и тебя тоже не стало. Ты выигрываешь и получаешь меня как приз, как кубок, как трофей", – высказалась ведущая шоу "План Б".

"Я понимаю, что этого не снимали, поэтому не было ничего, да?" – жестко обратилась к участникам шоу "План Б" Ольга Бузова. Она отметила, что хочет выгнать с проекта всех троих мужчин. Певицу поддержал и ее соведущий Тимур Батрутдинов, который ранее уже говорил, что не видит, чтобы участники проявляли какую-нибудь активность.