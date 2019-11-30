Взвывшая из-за мужиков Бузова заявила об уходе

Во время очередной церемонии выбора певица заявила, что ответила бы отказом всем участникам проекта. За Ольгу Бузову на шоу "План Б" продолжают сражаться Валерий Попович, Роман Гриценко и Сергей Коробков.
В новом выпуске, который выйдет в эфир 1 декабря, Ольга Бузова и ее соведущий Тимур Батрутдинов решили привлечь внимание зрителей к глобальной экологической проблеме – загрязнению мирового океана. Знаменитости вместе с претендентами на победу в шоу "План Б" поучаствовали в фотосессии, которая была призвана отразить проблему.
Ольга Бузова и ее мужчины предстали в образе спасателей Малибу. Тимур Батрутдинов позировал перед фотографом с автомобильной шиной вместо спасательного круга. Однако оказалось, что групповая съемка прошла не так гладко, как планировалось. О этом ведущая рассказала своему коллеге по шоу "План Б".
Певица призналась, что в какой-то момент даже задумалась о том, чтобы уйти из проекта. Внимание мужчин, судя по всему, ее утомило. "Прям сбежать хочется", – отметила Ольга Бузова. Тимур же заявил, что не хочет отдавать звезду участникам шоу "План Б".
Свое недовольство претендентами на свое сердце Бузова высказала и во время церемонии выбора. "Я бы всем сегодня сказала "нет", – жестко заявила знаменитость. Батрутдинов ее поддержал. "Мужики, это косяк, если честно. Нельзя так", – отметил Тимур, глядя на участников шоу "План Б", которые стояли, опустив головы.
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