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Взвывшая из-за мужиков Бузова заявила об уходе

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Телеведущая сделала сенсационное признание. Ольга Бузова сказала, что хочет уйти из шоу "План Б" на ТНТ, где участники борются за ее сердце.  
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Во время очередной церемонии выбора певица заявила, что ответила бы отказом всем участникам проекта. За Ольгу Бузову на шоу "План Б" продолжают сражаться Валерий Попович, Роман Гриценко и Сергей Коробков.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В новом выпуске, который выйдет в эфир 1 декабря, Ольга Бузова и ее соведущий Тимур Батрутдинов решили привлечь внимание зрителей к глобальной экологической проблеме – загрязнению мирового океана. Знаменитости вместе с претендентами на победу в шоу "План Б" поучаствовали в фотосессии, которая была призвана отразить проблему.

Ольга Бузова и ее мужчины предстали в образе спасателей Малибу. Тимур Батрутдинов позировал перед фотографом с автомобильной шиной вместо спасательного круга. Однако оказалось, что групповая съемка прошла не так гладко, как планировалось. О этом ведущая рассказала своему коллеге по шоу "План Б".

Певица призналась, что в какой-то момент даже задумалась о том, чтобы уйти из проекта. Внимание мужчин, судя по всему, ее утомило. "Прям сбежать хочется", – отметила Ольга Бузова. Тимур же заявил, что не хочет отдавать звезду участникам шоу "План Б".

Свое недовольство претендентами на свое сердце Бузова высказала и во время церемонии выбора. "Я бы всем сегодня сказала "нет", – жестко заявила знаменитость. Батрутдинов ее поддержал. "Мужики, это косяк, если честно. Нельзя так", – отметил Тимур, глядя на участников шоу "План Б", которые стояли, опустив головы.

Автор: 30 ноября 2019, 11:10
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