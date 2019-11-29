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Знаменитому хоккеисту пришлось просить прощения у Батрутдинова из-за девушки

Тимур Батрутдинов. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмен Валерий Попович уронил участницу шоу "План Б" Риту Гаврилову в бассейн во время испытания. За это он извинился перед ведущим проекта Тимуром Батрутдиновым.  
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Хоккеист рассказал, что, увидев случившееся, шоумен вскочил со своего места, чтобы убедиться, что с девушкой все в порядке. Инцидент произошел в седьмом выпуске программы.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

По правилам испытания каждый из претендентов на сердце Ольги Бузовой выбирал для себя одну из участниц проекта, которую должен был удержать на руках, стоя на неустойчивой платформе в бассейне. Победу одержал Роман Гриценко, который и отправился на свидание с ведущей.

Первым, кто вылетел из борьбы, оказался Валерий Попович. Причем в итоге хоккеист уронил Маргариту Гаврилову. В прямом эфире своего "Инстаграма" хоккеист признался, что после этого он сразу же попросил прощения у девушки. Также спортсмен извинился и перед Тимуром Батрутдиновым, который очень переживал за здоровье участницы шоу.

"Я не смотрел, кто сколько весит. Вам показали только минуты две. А мы там стояли минут десять. Всем было тяжко. За день до этого мы жестко потренировались. Я взял Риту и через минут пять-семь у меня забились руки. Держать было тяжело", - поделился Попович. По его словам, вопрос сразу был замят. Он добавил, что потом даже не мог согнуть руки.

Отметим, Валерий Попович стал одним из трех участников проекта, которые продолжают борьбу за сердце Ольги Бузовой. Ранее хоккеист признался певице, что начал испытывать к ней нечто большее, чем просто симпатию. Примечательно, что ранее в Сети ходили слухи о том, что звезда встречается с юмористом Тимуром Батрутдиновым.

Автор: 29 ноября 2019, 20:06
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