"Кого сейчас я отшлепаю? ": Бледанс сняла эротический ролик

Артистка наведалась с гастролями в Беларусь. Звезда и ее коллеги привезли братскому народу спектакль "Любовь по-итальянски". Надо сказать, постановка прошла на ура. В тех городах артистов ожидал аншлаг.
Эвелина Бледанс поделилась кадрами из гримерки. На опубликованном в "Инстаграм" видео она запечатлена в костюме для БДСМ-игр. Звезда демонстрирует внушительных размеров хлыст.
"Кого сейчас я отшлепаю? Кого отшлепать? Ей!"– томно произносит Бледанс, а после показывает экстремальное декольте.
Мнения подписчиков артистки по поводу записи разделились. Большинство хвалили знаменитость, однако были и те, кому смелый образ Эвелины Бледанс пришелся не по душе. Интересно, что всем критикам актриса ответила лично.
"Да вы актриса, но всему возрасту свои роли, вы думаете что вы выглядите моложе, но ум то не натянешь, он должен соответствовать возрасту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – набросилась на звезду обывательница. "Вы натягивайте себе, что нравится. А у меня все в порядке и с ролями и с умом. 😂😂", – ответила ей артистка.
"Взрослая баба , а ведет себя как девочка – дурочка", – возмущалась завистница. "Хуже когда молодая девочка ведет себя и выглядит , как баба 😱😱", – парировала Эвелина Бледанс.
"Так надоела своими выкрутасами уже тумачь", – негодовал пользователь Сети. "Я актриса! И это мои образы! Терпите!!" – высказалась Эвелина Бледанс.
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