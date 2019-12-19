"Руки трясутся": у Эвелины Бледанс нервный срыв

Декабрь – тяжелое время для артиста. С одной стороны, есть возможность подзаработать на корпоративах и праздничных концертах, с другой – большие нагрузки пагубно влияют на самочувствие. Вот и Эвелина Бледанс призналась, что ощущает себя разбитой. У актрисы случился нервный срыв.
"Я сегодня уже два раза плакала. Руки трясутся. Столько всего надо сделать.... столько уже делается... и сделанно– три благотворительных мероприятия @мывсеразные ... не успеваю рассказать😱 хочу быть такой малышкой и к маме на ручки. А пока кастинг на фильм, съемка и ведение многочасового корпоратива (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила знаменитость в "Инстаграме".
Эвелина опубликовала свое детское фото и пожелала подписчикам прилива сил "в эти суетно-пробочные дни". Она поинтересовалась самочувствием фанатов. Оказалось, на усталость жалуется не только артистка. Многие интернет-пользователи тоже находятся в подавленном состоянии.
Неделю назад звезда поделилась размышлениями о своей работе. Эвелина Бледанс отметила, что не любит роль медсестры, которую исполняла в проекте "Маски-шоу". Актриса не стала отрицать, что этот персонаж сделал ее знаменитой, но из-за участия в юмористической передаче она долго не получала серьезных ролей. Эвелина Бледанс была "заперта" в рамках образа "сексуальной дуры".
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