Собчак навлекла на себя страшную беду богохульной выходкой

Возмущение у священника вызвало скандальное фото светской львицы, на котором она предстала в серьгах, украшенных ликом Иисуса Христа. Протоиерей Димитрий предрек Ксении Собчак ужасное будущее.
"Все люди, которые занимаются кощунством, плохо кончают. Поэтому я заранее жалею Ксению Анатольевну", – приводит слова представителя РПЦ телеграмм-канал "Подъем". К слову, не только Димитрию Смирнову показалось, что на сей раз теледива переборщила с хайпом.
Многие россияне в Сети отметили недопустимое поведение Ксении Собчак по отношению к чувствам верующих. "Жуть", "Не пойму, креститься надо или нет?", "Боженька накажет за такие сережки", – высказались подписчики ведущей.
Как сообщали "Дни.ру", Ксения Собчак предстала в провокационном образе и в очередной раз задела чувства верующих. В "Инстаграме" знаменитость опубликовала снимок, который фолловерам показался спорным.
В кадре Ксения позирует в головном уборе, украшенном двуглавым орлом из драгоценных камней. Дополнила свой образ она массивными серьгами, на которых изображен лик Иисуса Христа, и роскошным ожерельем.
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