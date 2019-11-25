Маша Вебер снова встречается с ушедшим от Юлии Волковой бывшим мужем

Церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" всегда привлекает внимание звезд и простых людей. В этот раз в Кремле яблоку негде было упасть. Среди гостей заметили и певицу Машу Вебер.



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Поклонники помнят о ее громком романе с сыном олигарха Парвизом Ясиновым, ради которого певица приняла ислам. Однако даже рождение ребенка не смогло сохранить их отношения – Парвиз сбежал к солистке группы t.A.T.u. Юлии Волковой. Та тоже приняла ислам, тоже родила и тоже осталась у разбитого корыта...

Интересно, что Маша снова встречается с бывшим мужем и его семьей – обиды в прошлом. "Мы с Парвизом общаемся, поздравляем друг друга с какими-то праздниками, хотя видимся редко – в этом нет необходимости. В последний раз – месяца два назад, чтобы из рук в руки передать ребенка", – призналась Вебер в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

"Когда я на гастролях, мой сын Оскар остается или с отцом, или с тетей, или с бабушкой, – пояснила Вебер. – К тому же бывший муж помогает содержать сына. У нас с ним неофициальные договоренности, мы обошлись без судов, скандалов, требований алиментов".



"У моего 13-летнего сына все прекрасно, он учится на "4" и "5", занимается настольным теннисом, баскетболом, немецким и английским языком, снимает видео для своего канала – рассказала Маша. – Очень самостоятельный парень. Когда остается один, я совершенно спокойна. Мне никто не помогает его воспитывать, я сама классная мать".

Ранее в интервью "Дни.ру" Вебер заявила, что идти по ее стопам наследник не собирается. "Оскар неплохо поет, но певцом быть не хочет. Зато у него есть коммерческая жилка. Он что-то продает, например, свои старые игрушки в школе. Словом, не пропадет!" – заверила Маша.