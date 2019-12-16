"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец

Бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова готовится к празднованию Нового года. Артистка рассказала о своих планах. Между тем поклонников беспокоит здоровье балерины.

По словам Анастасии Волочковой, новогодние праздники она проведет в Таиланде. Танцовщица уже купила билет на самолет, пока в один конец.

"Меня никто там не найдет, даже не пытайтесь искать. Буду менять несколько вилл, пока там нахожусь", – сказала балерина. Анастасия призналась, что даже не запомнила название дикого острова, на котором собирается отдыхать

Также артистка посетовала, что народу она интересна только в связи со скандалами. Все то доброе, что она делает для мира, остается незамеченным.

"Никого не интересует моя благотворительная деятельность. А всех интересуют только шпагаты, с кем я живу, что я ем, что я пью... Но пусть интересует. Мне это даже приятно", – отметила Анастасия Волочкова в шоу "Правда 24" на телеканале "Москва 24".

Отметим, что поклонников, которые ознакомились с интервью танцовщицы, крайне обеспокоились ее здоровьем. У звезды, как показалось, была странная мимика. Балерина порой еле шевелила губами, правая нижняя часть лица звезды словно "заморожена". Возможно, Анастасия Волочкова до эфира посетила стоматолога и не отошла от обезболивающего укола. Также есть вероятность, что звезда страдает от последствий применения уколов "красоты".

Да и в целом звезда казалась уставшей. Известно, что последние несколько месяцев Анастасия Волочкова много выступает со своим шоу "Балерина в зазеркалье цирка".

"Ну неужели никто не может ей помочь? Она падает в пропасть... Анастасия зачем вы столько внимания уделяете про то, что вам говорят??? Поменяйие PR директора, она плохую репутацию вам выстраивает (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Женщину надо спасать, похоже, что она вообще под опиатами. Уже ни хейт, ни смех не вызывает, только ужас..", "Анастасия, удачи вам и всего самого хорошего !", "Под чем она? Она как сонная!!!Развязлая растянутая речь, слова подбирает, ...это не только алкоголь", – писали обеспокоенные поклонники Анастасии Волочковой.