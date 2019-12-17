Кричащую о сексуальности Волочкову запретили показывать детям

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, любят обнажиться перед камерой и показать откровенные фото в соцсетях. Интересно, что за нескромные снимки вокалистку почти всегда хвалят в комментариях. На балерину же сваливается тонна негатива.

прочитано 417 раз