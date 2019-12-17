Кричащую о сексуальности Волочкову запретили показывать детям

Почему публика так по-разному реагирует на Волочкову и Чистякову-Ионову? Что вообще может толкать женщин на такие поступки? Об этом шоумену Рустаму Солнцеву рассказала Елена Ярикова – кандидат психологических наук.
По словам специалиста, отставная прима Анастасия Волочкова – прирожденный провокатор. Танцовщица любит вызывать эмоции. Демонстративное поведение Волочковой направлено не на мужчин (в собственной привлекательности для противоположного пола балерина уверена), а на других женщин. Анастасия бросает своеобразный вызов дамам, мол, а вам так слабо?
"Может быть это и примитивно, но она вот такая. Менять она в себе, конечно же, ничего не захочет. Более того, я думаю, что от этого она получает какое-то наслаждение. Ей где-то это по кайфу", – рассудил психолог.
Елена Ярикова считает, что в поведении Анастасии Волочковой нет ничего ужасного. Важно, по словам специалиста, не показывать прославленную балерину детям.
"Здесь нужно успеть поймать эту четкую грань, которая пока нечеткая. Главное не оказаться смешной уже в достаточно почтенном возрасте", - заметил эксперт.
По мнению психолога, певица Глюкоза – это совсем другой разговор. Вокалистка не пытается провоцировать и эпатировать общественность. Обнажаясь, певица показывает, что замужество и материнство не лишили ее привлекательности.
"Здесь еще разница в чем: Ионова – она замужем. У нее есть мужчина, ей не нужно покорять и кричать о своей сексуальности. Она может показать, что она молодая, красивая и сексуальная женщина. У нее будет эротизм, неиспорченный пошлостью. А женщины, которые свободны, женщины за 40, очень часто совершают ошибки: они кричат о свой сексуальности. И теряется грань между сексуальностью и вульгарностью", – сказал психолог.
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