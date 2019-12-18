Сложно скрыть: жена Эрнста подтвердила слухи о беременности

В московском кинотеатре "Октябрь" проходит премьера фильма "Союз спасения". Мероприятие собрало много звездных гостей. На красной дорожке появились: Леонид Якубович, Евгений Цыганов с избранницей Юлией Снигирь, Валерий Тодоровский, Елена Малышева, Карен Шахназаров.
Среди прочих была замечена молодая супруга генерального директора Первого канала Софья Эрнст. Актриса пришла в нежно-голубом платье в пол с высокой талией. Из-под легкой ткани наряда выделялся большой живот. Своим появлением супруга Константина Эрнста подтвердила слухи о беременности. Об этом сообщает телеграм-канал "Татлер-батлер".
Напомним, 58-летний Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья считаются одной из самых закрытых пар в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитости редко выходят в свет и не делятся подробностями личной жизни.
В 2016 году у звездной четы родилась старшая дочь, в 2017-м младшая. До недавнего времени супруги скрывали имена детей. Из последнего интервью стало известно, что дочерей пары зовут Эрика и Кира. О том, как выглядят девочки, все еще непонятно, фотографии наследниц Константин и Софьи Эрнст не показывают.
Добавим, что от отношений с театральным критиком Анной Силюнас у генерального директора Первого канала есть дочь Александра. Девушке уже 25 лет, она живет в Нью-Йорке и профессионально занимается фотографией.
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