Молодая жена Эрнста со слезами сообщила о потере

Молодая супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста разоткровенничалась. Софья рассказала о том, что ее мать бережно хранила долгие годы.

Софья Эрнст одна из самых закрытых персон в отечественном шоу-бизнесе. Она редко посещает светские мероприятия, еще реже дает интервью и почти никогда не попадает в объективы камер вместе с мужем Константином Эрнстом. Совсем недавно стало известно, как зовут их дочерей. А потом появилась информация о том, что жена подарит генеральному директору Первого канала еще одного ребенка. Супруги пока не прокомментировали эти данные.

Зато Софья разоткровенничалась о другом. Она обнародовала фотографию своего школьного сочинения. Рассказ пятиклассницы посвящен прогулке с дедушкой по лесу. В конце Софья призвала всех беречь природу. Наивное детское произведение отозвалось в душе жены Эрнста печалью: она потеряла и дедушку, и лес.

"Дорогие, я редко делюсь личным, но сочинение этой девочки, написанное, по всей видимости, в 98-м году, растрогало меня до слез. И какой важный и актуальный текст. Это писала я. Как писала, конечно, не помню, но могу пройти по нашему лесу с закрытыми глазами в своем воображении. Помню каждую тропинку, как и каждую морщинку на дедушкином лице", – призналась Софья Эрнст.

"Дедушки больше нет, леса того тоже давно нет – вырубили. Спасибо маме, что сохранила на память этот драгоценный лист бумаги ❤️😭", – заключила Софья. Подписчики инстаграм-аккаунта поддержали ее. Одни восхитились способностью ребенка почувствовать красоту окружающего мира и умение описать ее, другие поддержали Эрнст в связи с потерей близкого человека.